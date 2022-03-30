Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı - Son Dakika

TOGG Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı

ANKARA - Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı.

ATO Congresium'da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu TOGG sergilenmeye başlandı. Zirve katılımcıları ise Togg'a yoğun ilgi gösterdi. TOGG'u inceleyerek duygularını paylaşan meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, "İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu TOGG arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. 4 gün olsa gelirim çünkü beni kendimden aldı, o kadar güzel olmuş ki baka bakmaya doyamıyorum" diye konuştu.

"Baya gururlandırdı bizi hoşumuza gitti, sevinçliyiz"

Bir diğer meslek lisesi öğrencisi Mustafa Çelik ise TOGG'u inceledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Burada Türkiye'nin yaptığı arabayı da gördük. Baya gururlandırdı bizi hoşumuza gitti, sevinçliyiz. Efsane bence. Kim istemez ki hayalim şu anda. 4 gün sergilense buraya gelirim. Türk arabası bizi gururlandırıyor. İnsan heyecandan ne diyeceğini bilemiyor. Baya güzel. Satılsa alırdım."

TOGG, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. TOGG'un 2022 yılı sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi hedeflenirken fabrika inşasının hızla devam ettiği biliniyor.