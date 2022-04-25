Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması

25.04.2022 01:40
Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Twitter, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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