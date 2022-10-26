TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞINA SAYILI GÜNLER KALDI - Son Dakika
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TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞINA SAYILI GÜNLER KALDI

26.10.2022 13:25

BURSA'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Tesisin son hali ise dronla havadan görüntülendi.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.
Fabrikanın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı açıklandı.
TOGG'un üretim tesisinin son hali ise dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞINA SAYILI GÜNLER KALDI - Son Dakika

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