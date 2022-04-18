Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı - Son Dakika
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Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı

18.04.2022 11:25
Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı

Togg'un boya tesisinin yüzde 96'sının, gövde tesisinin yüzde 92'sinin ve montaj tesisinin de yüzde 89'unun tamamlandığı bildirildi.

Togg'un boya tesisinin yüzde 96'sının, gövde tesisinin yüzde 92'sinin ve montaj tesisinin de yüzde 89'unun tamamlandığı bildirildi.

Togg'un Twitter hesabından Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda ise şu bilgiler yer aldı:

"Gemlik tesisimizdeki çalışmalar, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Boya tankları ve fırınların testlerine başlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi.

Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi."

Öte yandan, Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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Kaynak: AA

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