Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu - Son Dakika
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Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu

28.10.2022 21:15

Fabrikasının açılışına saatler kala sosyal medya hesabından Türkiye'nin akıllı otomobili Togg'un Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen renklerle piyasaya sürüleceği paylaşıldı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılışa saatler kala Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

6 RENKLE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

HANGİ RENKLER OLACAK?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

"ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU EŞSİZ GÜZELLİKLERDEN İLHAM ALIYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İşte Togg'un renkleri:

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin renkleri belli oldu
Kaynak: AA
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Seri üretime saatler kala Togg'un renkleri belli oldu! Seri üretime saatler kala Togg'un renkleri belli oldu! TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'TOGG'un açılışına göğsümü gere gere gere giderim' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'TOGG'un açılışına göğsümü gere gere gere giderim'

Pamukkale, Kapadokya, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu - Son Dakika
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