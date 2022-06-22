Togg'un son hali bu olabilir! - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'un son hali bu olabilir!

22.06.2022 23:42
Togg'un son hali bu olabilir!

Öncesinde birçok kez araç içi ve dışından incelediğimiz Togg'un son hali nasıl? Ayrıca Togg bagajında ne var?

Yakında yollarda görmeyi heyecanla beklediğimiz yerli otomobilimiz Togg, CES 2022'de görücüye çıktığından beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Daha öncesinde birçok kez araç içi ve dışından incelediğimiz Togg'un son hali nasıl? Ayrıca Togg bagajında ne var?

Togg'un son hali nasıl? Bagajı da açtık!

2022 yılı sonu, 2023 yılının başında ilk elektrikli modelin piyasaya sürülecek olan Togg, biri konsept tüm modelleriyle karşımıza çıktı. Yüzde 95 oranda bu şekilde göreceğimiz aracın merak edilen bagajını da açıp, inceledik.

Tanıtılan konsept araç, sportif ve kaslı görünüşü ile dikkat çekiyor. LED far tasarıma sahip olan modelde yan ayna yerine kamera kullanılmış. Geniş açılı görüş imkanı sunan kamera teknolojisi, kör nokta riskini en aza indiriyor.

Tanıtılan Togg aracının en önemli özelliklerinden biri Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olması. Otonom sürüş sistemiyle donatılan araçta toplam 320 kW güç üretebilen 2 adet elektrik motoru kullanılacak. Dört çeker olarak tasarlanan araç, 500 km menzile ve 4.8 saniye 0-100 km/s hızlanma süresiyle karşımıza çıkacak.

Togg'un son hali bu olabilir!

İç tasarımı oldukça modern görünen aracın konsol kısmında yekpare ekran mevcut. Hem dijital gösterge hem de bilgi-eğlence sistemi için kullanılan ekranın çözünürlüğü beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Konsolun alt kısmında bulunan dokunmatik panelin araçta bulunan ambiyans aydınlatma ve klima sistemi gibi basit işlevleri yerine getirdiği tahmin ediliyor.

Aracın arka kısmı ise tamamen yolcu odaklı tasarlandı. Arka kısımda, yolcuların araçtaki bilgi-eğlence sistemini kontrol edebilmesi için bir ekran yerleştirildi. Üst segment araçlarda gördüğümüz bu özellik, konsept modelin yolcu odaklı tasarlandığını gözler önüne seriyor.

Aracın arka kısmı da oldukça modern bir tasarıma sahip. Arka far tasarımında da LED teknolojisi kullanan şirket, fren lambasını bagaj kapağı üzerinden birleştirerek yekpare bir görünüm sağlamış.

YORUMLAR
500
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Kaynak: Shiftdelete

Tragger, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg'un son hali bu olabilir! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: Togg'un son hali bu olabilir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement