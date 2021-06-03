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TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden - Son Dakika

TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden

03.06.2021 09:48
TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'in, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "TOGG,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'in, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) incelemelerde bulundu. Otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv'i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu'ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Varank'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault'un Megane modelinde kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını yaptı.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz." diye konuştu.

"Yerli tedarikçiler daha fazla katma değer sağlamalı"

Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız." dedi.

TOGG'un elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir proje olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin Otomobili'ne yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri. Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor."

"Dönüşüm platformu"

Fark Holding Üst Yöneticisi Burhanoğlu da sürücünün etrafında olan bütün kontrol paneli, kapı panelleri, orta konsol, üstteki aydınlatma ve havalandırma üniteleri gibi parçaların tasarım ve üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

TOGG için de aynı tasarımı yaptıklarını ifade eden Burhanoğlu, "Onlar için yepyeni bir model kokpit tasarladık. Onun dışında da spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG ile çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden
TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden
TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden
TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden
TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden

Kocaeli, Türkiye, Farplas, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG'un yerli kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'nden - Son Dakika Ekonomi


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