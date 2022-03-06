TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR - Son Dakika
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TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR

06.03.2022 09:54

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor. Kentin önemli tarihi eserlerini de 30 kamyon kara işleyen akademisyen ve öğrencilerin heykelleri 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 7 Mart Pazartesi başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF) görücüye çıkacak. Heykel Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat, Ata Buz Müzesi'nde yapılacak heykellerin de fuarda sergileneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 7 Mart günü başlayacak. Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuarda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü de yaptığı kardan heykellerle katılacak. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapıyor. Dünyanın dikkatini çeken İHA ve SİHA'ların minyatürünü de buza işleyecek olan akademisyen ve öğrencilerin eserleri fuarda görülebilecek.

EKSİ 10 DERECENİN ALTINDA ÇALIŞTILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen öğrenciler, motorlu testereyle kestikleri kalıplara şekil vermeye çalışıyor. 5 kişiyle birlikte TOGG'u yaptıklarını söyleyen Muhammet İşçi, heykellerin DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle 30 kamyon kar kullanarak Erzurum'un tarihi ve kültürel mimari yapılarının heykellerini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, TOOG ile ileri teknolojiyi anlatan milli muharip uçağını minyatürünün de DAKAF'ta sergileneceğini söyledi. Bulat, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykellerinin fuarda yer alacağını ifade etti.

TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR
TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR
TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOGG VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR - Son Dakika


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