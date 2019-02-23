TOGG ve TAYSAD, "Türkiye'nin Otomobili" İçin Ortak Çalışmalara Başladı
1 saat önce
TOGG ve TAYSAD Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladı.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TAYSAD olarak Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek veriyoruz. Bu bağlamda bir Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden desteklediğimizi tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz günlerde TOGG ile TAYSAD arasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı" dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş ise, sadece elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlamak değil aynı zamanda bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa etmek üzere yola çıktıklarını belirterek "TAYSAD'ı ziyaretim sırasında söz verdiğimiz üzere şubat ayında görüşmelere başladık. Amacımız ülkemizin tedarik zinciri yetkinliklerini ve potansiyelini azami olarak kullanarak 2022 yılında araçlarımızı yola çıkarmak" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın, göreve başladıktan sonra ilk ziyaret ettiği kuruluşlardan biri Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) olmuştu. Karakaş, bu ziyareti sırasında TOGG'un Türkiye'de bir mobilite ekosistemi oluşturulması sürecinde TAYSAD üyeleriyle mutlaka görüşmelere başlayacağının sözünü vermişti. İşte bu doğrultuda, TOGG ile TAYSAD Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla ilk görüşmelere geçtiğimiz günlerde resmen başladı.
Söz konusu süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TAYSAD olarak Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek veriyoruz. Ülkemize daha çok otomotiv yatırımı gelmesini, daha çok araç üretilmesini ve ihraç edilmesini istiyoruz. Bu bağlamda bir Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden desteklediğimizi tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz günlerde TOGG ile TAYSAD arasında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
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