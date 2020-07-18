TOGG yine göz kamaştırdı - Son Dakika

TOGG yine göz kamaştırdı

TOGG yine göz kamaştırdı Temel atma töreni öncesi Türkiye'nin otomobili görenlerin büyük beğenisini topluyor Marka ismini tüm dünyanın kabul etmesi amaçlanıyor Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi...

TOGG yine göz kamaştırdı

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Temel atma töreni öncesi Türkiye'nin otomobili görenlerin büyük beğenisini topluyor

Marka ismini tüm dünyanın kabul etmesi amaçlanıyor

BURSA - Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamları ile gözleri kamaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor.

Planlama doğrultusunda ilerleyen fabrikanın kaba inşaatı 12 ay sürecek. Sonrasında ise teknolojik donatılar yerleştirilecek. Yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Akıllı fabrika konseptinde olacak TOGG yerleşkesinde iki binadan oluşacak ve lale figürlü bir tasarıma sahip olacak. Fabrika Türk mobilite sisteminin çekirdek üssünü oluşturacak. İlk üretilecek model ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıttığı C-SUV modeli olacak.

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışan TOGG ekibi nihai kararı sonbaharda açıklayacak. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismi araştıran TOGG yönetimi, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyor. Araştırmalar Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 15 yıllık planın devrede olduğu projede tedarikçilerde kesinleşti. Fabrikayla birlikte tedarikçilerinde açıklanması bekleniyor.

Kampanya'da 250 bin kişi sayısı aşıldı

#YenilikteBendeVarım etiketiyle TOGG tarafından başlatılan ve site üzerinden isimlerini yazdıranların 200 bin kişiyi geçtiği öğrenildi. Kampanyayla isimlerini yazdıran vatandaşlar fabrikanının temelinde ömür boyu muhafaza edilecek kapsülde iz bırakacak. Bugün 21.30'a kadar sürecek olan www.yeniliktebendevarim.com üzerinden başvurulan isim kampanyasında yer almak isteyenler için son gün.

Türkiye, Gemlik, Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOGG yine göz kamaştırdı - Son Dakika Ekonomi

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