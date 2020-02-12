TOGG yönetimi bir arada - Son Dakika
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TOGG yönetimi bir arada

6 saat önce

TOGG ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesi bir araya geldiler.

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TOGG ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesi bir araya geldiler.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir araya geldiler. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda girişimin ortaklarının yerli otomobilin konsept çiziminden oluşan tablo ile poz verdikleri fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraf karelerinde TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, İnan Kıraç, Tuncay Özilhan, Ahmet Akça ve Talip Öztürk görülüyor.

(İHA)

TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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