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Togo, 118 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı - Son Dakika

Togo, 118 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı

07.08.2021 01:06
Togo, 118 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı, System.String[]

Togo'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 118 bin doz Johnson and Johson aşısı ulaştı.

Togo'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 118 bin doz Johnson and Johson aşısı ulaştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Victoire Tomegah-Dogbe, Güney Afrika'da üretilen 118 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Togo'nun, Johnson and Johnson aşısının Afrika kıtasında üretilen versiyonunu alan ilk Afrika ülkesi olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Hali hazırda Sinovac, AstraZeneca ve Pfizer aşılarını kullanan Togo, Afrika Aşı Vakfı koordinasyonunda 4 milyon doz Johnson and Johnson aşısı sipariş etmişti.

Tek doz olması ve saklama koşullarının kolaylığı nedeniyle kıtada Johnson and Johnson'a rağbet artıyor.

156 kişi yaşamını yitirdi

Togo'da Mart 2021'de başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 337 bin 820 kişiye ilk doz, 158 bin 310 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 16 bin 401 kişi Kovid-19'a yakalandı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 970 bini aştı, virüs nedeniyle 175 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı tam olarak aşılananların oranı yüzde 1,46 seviyesinde bulunuyor.

COVIRAN Bereket, Güney Afrika, Başbakan, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Togo, 118 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı - Son Dakika


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