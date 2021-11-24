Togo, Benin ve Nijerya'dan Gine Körfezi'nde ortak operasyon - Son Dakika

Togo, Benin ve Nijerya, Gine Körfezi'ndeki deniz korsanlığıyla mücadele amacıyla ortak operasyon başlattı.

Benin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım'da, Benin, Togo ve Nijerya'ya ait devriye gemilerinin Benin'in başkenti Kotonu'daki deniz üssünden hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, Nijerya, Nijer, Togo ve Benin'in yer aldığı "Zone E" isimli bölgenin koordineli güvenliğinin hedeflendiği kaydedildi.

Operasyonda yer alan gemilerin, söz konusu bölgede 72 saat devriye gezeceği vurgulandı.

Senegal'den Angola'ya kadar uzanan 5 bin 700 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Gine Körfezi, uluslararası deniz taşımacılığında en tehlikeli bölge olarak biliniyor.

Korsanlar, Gine Körfezi'ne kıyısı bulunan Benin, Togo, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin kara sularında, fidye için saldırılar düzenliyor.

Bu saldırıların büyük bir kısmı ise Nijerya'nın petrol bölgesi olan Nijer Deltasında yaşanıyor.

Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosunun (IMB) raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde kayda geçen gemi personeli kaçırma olaylarının yüzde 95'inden fazlası Gine Körfezi'nde yaşandı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre ise Gine Körfezi'ndeki korsan saldırıları 818,1 milyon dolara mal oldu.