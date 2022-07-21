Togo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı - Son Dakika
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Togo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

21.07.2022 20:29
Togo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Togo Cumhuriyeti'nin Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Togo Cumhuriyeti'nin Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Batı Sahra'daki Ed-Dahla kentinde gerçekleştirilen açılış törenine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Togolu mevkidaşı Robert Dussey katıldı.

Togo Cumhuriyeti'nin ardından 12'si El-Uyun, 14'ü Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 26'ya yükseldi.

Şu ana kadar El-Uyun kentinde konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Fil Dişi Sahilleri, Gabon, Komorlar, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Zambiya, Esvatini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Malavi.

Ed-Dahla'da konsolosluk açan ülkeler ise Gambiya, Gine, Cibuti, Liberya, Burkina Faso, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) ve Togo Cumhuriyeti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Kaynak: AA

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