Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Şu ana kadar El-Uyun kentinde konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Malavi, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Togo Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı - Son Dakika

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