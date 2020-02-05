Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü - Son Dakika

Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

6 saat önce

Togo'nun merkezindeki Anie kentinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü, System.String[]

Togo'nun merkezindeki Anie kentinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Lome'un 187 kilometre kuzeyindeki Anie'de Burkina Faso plakalı bir akaryakıt tankerinin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen aracın aniden alev alarak patlaması sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, yakındaki bölge hastanelerine kaldırıldı.

Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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