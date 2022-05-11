Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü - Son Dakika
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Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

11.05.2022 16:14
Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

Togo'nun Burkina Faso sınırında düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi.

Togo'nun Burkina Faso sınırında düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Koundjouare kantonunda konuşlu askerler kimliği belirsiz silahlı kişilerce pusuya düşürüldü.

Terör saldırısında resmi olmayan rakamlara göre 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Aynı bölge Kasım 2021'de de saldırıya uğramıştı.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

Bu rotada yer alan Benin, yılbaşından bu yana 2 kere terör saldırılarının hedefi oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Asker, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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