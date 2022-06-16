Togo'da fil dişi kaçakçılarına 6 ay hapis - Son Dakika
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Togo'da fil dişi kaçakçılarına 6 ay hapis

16.06.2022 02:03
Togo'da fil dişi kaçakçılarına 6 ay hapis

Togo'da fil dişi kaçakçısı 3 kişi 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Togo'da fil dişi kaçakçısı 3 kişi 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Lome'da hakim karşısına çıkan fil dişi kaçakçılığı yapan 3 kişi, yaban hayatı unsurlarının yasa dışı bulundurulması, taşınması ve pazarlanması suçundan 4 ayı ertelemeli 6 ay hapis ve kişi başı 320 dolar para cezası aldı.

Kaçakçılar, 19 Mayıs'ta, 6 fil dişini satmaya çalışırken yakalanmıştı. Kaçakçıların 6 fil dişine sahip olmak için en az 6 fili öldürdüğü belirtiliyor.

Fil dişi ticareti, 1989'da tüm dünyada yasaklansa da Doğal Hayatı Koruma Vakfı verilerine göre, her yıl 20 ile 30 bin fil, dişleri yüzünden öldürülüyor.

Geçen yüzyılın başında Afrika'daki sayıları 5 milyona ulaşan fillerin bugünkü sayısının 415 binden az olduğu belirtiliyor.

Batı Afrika'da ise 102'si Togo'da olmak üzere 10 bin filin yaşadığı tahmin ediliyor.

Fillerin sayısındaki bu ciddi azalmaya gerekçe olarak, yasa dışı fil dişi ticaretinin yanı sıra fillerin yaşam alanlarının modern tarım ya da endüstri bölgeleri yüzünden yok olması gösteriliyor.

Ticaretinin yıllık 3 milyar dolarlık bir pazar oluşturduğu fil dişinin, ana alıcıları arasında Çin ve Vietnam gibi Asya ülkeleri bulunuyor.

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Kaynak: AA

Lome, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togo'da fil dişi kaçakçılarına 6 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Togo'da fil dişi kaçakçılarına 6 ay hapis - Son Dakika
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