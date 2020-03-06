Togo'da ilk Kovid-19 vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Togo'da ilk Kovid-19 vakası - Son Dakika

Togo'da ilk Kovid-19 vakası

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Togo'da ilk Kovid-19 vakası, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome'deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başbakan Klassou'nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye'de bulunan hasta, 2 Mart'ta Benin kara sınırından Togo'ya geçti.

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Afrika kıtasında Togo'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 vakaları görüldü.

Bu arada Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Afrika, Lome, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Togo'da ilk Kovid-19 vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]