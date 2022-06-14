Togo'da kısmi OHAL ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Togo'da kısmi OHAL ilan edildi

14.06.2022 04:25
Togo'da kısmi OHAL ilan edildi

Togo'nun Burkina Faso sınırında yer alan Savanes bölgesinde güvenlik sorunu nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Togo'nun Burkina Faso sınırında yer alan Savanes bölgesinde güvenlik sorunu nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bakanlar Kurulunda alınan karar doğrultusunda, bölgede son dönemde artan terör saldırıları göz önünde bulundurularak, Savanes'ta OHAL uygulamasına geçildi.

Uygulama ile bölgedeki askeri operasyonların daha etkin yönetilmesi ve hızlandırılması hedefleniyor.

Togo'nun Burkina Faso sınırına mayısta düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togo'da kısmi OHAL ilan edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:16 Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı
01:14 Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 04:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: Togo'da kısmi OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement