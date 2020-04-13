Togo'da Kovid-19'la mücadelede mesajlı, yıkanabilir maske - Son Dakika

Afrika ülkesi Togo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yıkanıp yeniden kullanılabilir, yerli üretim maskelerin üzerine yazılan mesajlarla halka, salgına karşı "dirençli kalma" ve "farkındalık" mesajı veriliyor.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında iyi niyet girişimi olarak "Nadiaka" lakabıyla bilinen ünlü stilist Nadia Karimu Yessoufou tarafından tasarlanan ve üzerinde farklı mesajlar bulunan maske üretimine başlandı.

Pamuk kumaştan üretilen maskelerin üzerine, Kovid-19 ile mücadele farkındalığı için "stres yok", "sakin ol", "teşekkürler", "hep gül" ve "iyimser kal" gibi mesajlar yer alıyor.

Maskelerin ücretsiz dağıtımına başlandı.

Togo'da 76 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 29'u iyileşti, 3'ü hayatını kaybetti.