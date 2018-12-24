Togo'da Seçimin Galibi İktidar Partisi

Ülke yönetiminin 51 yıldır tek ailede olduğu Togo
'da resmi olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi 20 Aralık
'ta düzenlenen milletvekili seçimlerinin galibi oldu.
Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) Başkanı Kodjona Kadanga, başkent Lome
'de düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin (UNIR) parlamentodaki 91 sandalyeden 59'unu kazandığını açıkladı.
İktidar partisini, 6 sandalye kazanan Değişim Güçleri Birliği Partisi takip etti.
Parlamentoya 6 parti 73 milletvekiliyle girerken, 18 bağımsız aday da parlamentoya girmeye hak kazandı.
Oy oranlarını açıklamayan Kadanga, seçime katılımın yüzde 59,25 olduğunu belirtti.
Anayasa Mahkemesinin 8 gün içinde onaylamasıyla seçim sonuçları kesinleşmiş olacak.
Muhalefetten 14 partili bir koalisyon, hileli olacağı gerekçesiyle seçimi boykot ederek aday göstermemişti.
Diğer yandan seçime gözlemci gönderen Batı Afrika
Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), seçimin barışçıl ortamda, demokratik şekilde gerçekleştiğini duyurdu.
Togo, Ağustos 2017'den bu yana muhalefet partileri ve aktivistlerin reform çağrılarıyla tırmanan siyasi kriz ve protestolarla mücadele ediyor.
Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu protestolarda, bugüne kadar 30'a yakın kişi yaşamını yitirdi.
Muhalefet, aynı ailenin 51 yıldır ülkeyi yönetmesinin demokrasiye uygun olmadığı gerekçesiyle Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını ve de devlet başkanının görev süresinin 5 yıllık 2 dönem ile sınırlandırılmasını, değişikliğin Gnassingbe'nin eski dönemlerini de kapsamasını talep ediyor.
Devlet Başkanı Gnassingbe, Togo'yu 1967'den beri yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın ölümüyle 2005'te iktidarı devralmıştı.