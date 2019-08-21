Son Dakika Haberleri: Togo'da vize isyanı! 'Transfer olamıyoruz'
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Togo'da vize isyanı! 'Transfer olamıyoruz'

11 dakika önce

Efkan Bucak / Spor Arena Dış HaberlerTogo Kadın Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Woedikou Afi Apéafa, birçok ülkenin kendilerine vize vermediğini bu nedenle transfer olamadıklarını söyledi.

Togo'da vize isyanı! 'Transfer olamıyoruz', System.String[]

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Togo Kadın Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Woedikou Afi Apéafa, birçok ülkenin kendilerine vize vermediğini bu nedenle transfer olamadıklarını söyledi.


Batı Afrika ülkelerinden Togo'da futbol hayatını sürdüren Apeafa, BBC'ye yaptığı açıklamada "Avrupa'da birçok organizasyona davet ediliyoruz ancak davet edildiğimiz ülkeler bize vize vermiyor. Bu ülkede birçok yetenekli kadın var ancak vize sorunları nedeniyle şampiyonalara katılamıyoruz" dedi.


Genç oyuncu, en büyük idolünün ise Emmanuel Adebayor olduğunu kaydetti.


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Efkan Bucak, Togo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:26 
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