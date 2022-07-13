GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı

13.07.2022 18:09

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Uçak ile kente getirilen İHH Gaziantep gönüllüsü Çerezoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Şehitkamil ilçesi Yeşilce Mahallesi'ne getirildi.

Çerezoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Çerezoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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