Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı - Son Dakika
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Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı

17.05.2022 19:27
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı

Togo, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı tuttuğu kara sınırlarını bugün itibarıyla açtı.

Togo, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı tuttuğu kara sınırlarını bugün itibarıyla açtı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Gana, Benin ve Burkina Faso ile olan kara sınırlarının 2 yıl aradan sonra açıldığı duyuruldu.

Kara sınırlarını kullanmak isteyenlerin aşı kartı ya da Kovid-19 testi ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

Togo, salgının patlak vermesiyle kara sınırlarını 20 Mart 2020'de kapatmıştı. Geçen sene yaz aylarından bu yana özellikle Gana sınırının açılması için hükümete baskı yapılıyordu.

Togo'da 1 Mayıs itibarıyla toplam 32 Kovid-19 vakası kayda geçerken, hastalık nedeniyle hiç ölüm yaşanmadı.

Yaklaşık 8,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 37 bin 23 vaka tespit edildi ve 273 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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