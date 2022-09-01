Planı İptal Eden Mahkemeden Bu Kez Farklı Karar: Togo Kulelerinde Yıkım İhalesi Öncesi Yürütmeyi Durdurma

Bu kan grubuna sahip olanlar tehlike altında! Kalp krizi riski bile 5 kat daha fazla

TOGO Kuleleri hakkında önceki tüm yargı kararlarını veren ve planlarını iptal eden Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) savunmayı göndermiş olmasına rağmen bunu gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı vermesi nedeniyle bugün (1 Eylül 2022) yapılması gereken yıkım ihalesi durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, TOGO Kuleleri'nin yıkımıyla ilgili Ankara 17. İdare Mahkemesi, karşı tarafın yıkım kararına açtığı davayı UYAP'tan öğrendikten sonra ABB'nin savunmasını bekletmeksizin göndermesine rağmen "savunmasını verinceye kadar" ibaresi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TOGO Kuleleri hakkında önceki tüm yargı kararlarını veren ve planlarını iptal eden 17. İdare Mahkemesi'nin, savunması önceden gönderilmiş olmasına rağmen aldığı bu kararla 1 Eylül 2022 tarihinde (bugün) yapılacak yıkım ihalesi durduruldu.

ABB yetkilileri, emsalin kesin olduğu için bu kararların yıkımı sadece erteleyecek nitelikte olduğunu, yıkımın önünde hiçbir engel olmadığını ve "rant iddialarının odağındaki bu kulelerin er ya da geç yıkılacağını" belirtti.

NE OLMUŞTU?

TOGO Kuleleri hakkında en son "1,50 emsale düşürülmesi" kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlanmış, Danıştay 6. Dairesi, emsalin düşürülmesi kararını kesin olarak onamıştı.

Karar sonrası emsal 2.10'a göre yapılan, plan notlarıyla emsal 9.98'i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmamış, Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün yıkım ihalesi yapacağını duyurmuştu.