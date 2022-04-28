Togo Kulelerine Yıkım Kararı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e ait TOGO Kulelerine ilişkin yıkım kararı alındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, bugün Başkan Mansur Yavaş'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e ait TOGO Kuleleri'nin yıkım kararı alındığını duyurdu. Açıklamada, "Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı. Belediye Meclisi'nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP'li üyeler katılmadı" denildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Sinan Aygün, Ankara Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının "1,50 emsali 2,50" emsale yükseltilmesi teklifi dönemin AKP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. Bu teklif "Gizli emsal artışı da ihtiva eden 13 tane plan notu öngörüldüğü; teklifin imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı" ifadeleri ile AK Parti, CHP ve MHP Meclis grubunun karşı çıkmasıyla reddedilmişti. 15 Temmuz 2016 günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde emsalin 2,50'ye yükseltilmesi yeniden talep edildi. Daha önce bu talebi gizli emsal olduğu gerekçesiyle reddeden Belediye Meclisi, CHP ve MHP'li üyelerin muhalefetine rağmen, üyeleri ve talepler aynı olduğu halde emsali 1,50'den 2,10'a yükseltme kararı aldı. 20 bin metrekareye yapılacak inşaat alanı 120 bin metrekareye çıkartıldı.

27 Kasım 2016 günü Şevket Eryılmaz isimli kişi, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dilekçe ile başvurarak "Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan şirket hissedarları, parselin FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi Ömer Akgül'ün abisi Mehmet Akgül üzerinden gizli ortağı olduğu, Mimarlar Odasınca dava edilerek yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu karara rağmen aynı yerde tekrar emsal artışına gidilmesi için ısrar edilmesinin bu hain örgütle mücadele edilmesine engel olduğu" gerekçesiyle bu kararın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden itirazen değerlendirilmesini talep etti. Buna karşın Sinan Aygün, 1 ay önceki mahkeme kararını göstererek şirketin artık tek ortaklı olduğunu belirtti. Aygün, bu emsal artışının olmasını şart koşarak karşılığında plan notlarında 32 derslikli bir okulu bedelsiz hibe olarak inşa etmeyi taahhüt etti.

Mimarlar Odası tarafından 6 Nisan 2018 günü emsalin 2,10'a yükseltilmesine karşı açılan dava sonucunda Ankara 17. İdare Mahkemesi gizli emsal artışını "şehircilik plan ve esaslarına aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. 12 Ağustos 2018'de Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Tuna döneminde Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce verilen iptal kararını uygulayarak parselin eski imar durumuna dönmesine karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yerel mahkeme tarafından verilen iptal kararını 11 Nisan 2019 tarihinde onamıştı.

Danıştay Altıncı Daire, emsalin 2,10'a yükseltilmesinin "şehircilik plan ve esaslarına aykırı" olduğu gerekçesiyle verilen kararı onadı. Danıştay'ın kararıyla "gizli emsal artışının usulsüz ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, binanın kaçak olarak inşa edildiği" kesinleşti.