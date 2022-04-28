Togo Kulelerine Yıkım Kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Togo Kulelerine Yıkım Kararı

28.04.2022 23:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’e ait TOGO Kulelerine ilişkin yıkım kararı alındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e ait TOGO Kulelerine ilişkin yıkım kararı alındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, bugün Başkan Mansur Yavaş'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e ait TOGO Kuleleri'nin yıkım kararı alındığını duyurdu. Açıklamada, "Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı. Belediye Meclisi'nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP'li üyeler katılmadı" denildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Sinan Aygün, Ankara Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının "1,50 emsali 2,50" emsale yükseltilmesi teklifi dönemin AKP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. Bu teklif "Gizli emsal artışı da ihtiva eden 13 tane plan notu öngörüldüğü; teklifin imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı" ifadeleri ile AK Parti, CHP ve MHP Meclis grubunun karşı çıkmasıyla reddedilmişti. 15 Temmuz 2016 günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde emsalin 2,50'ye yükseltilmesi yeniden talep edildi. Daha önce bu talebi gizli emsal olduğu gerekçesiyle reddeden Belediye Meclisi, CHP ve MHP'li üyelerin muhalefetine rağmen, üyeleri ve talepler aynı olduğu halde emsali 1,50'den 2,10'a yükseltme kararı aldı. 20 bin metrekareye yapılacak inşaat alanı 120 bin metrekareye çıkartıldı.

27 Kasım 2016 günü Şevket Eryılmaz isimli kişi, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dilekçe ile başvurarak "Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan şirket hissedarları, parselin FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi Ömer Akgül'ün abisi Mehmet Akgül üzerinden gizli ortağı olduğu, Mimarlar Odasınca dava edilerek yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu karara rağmen aynı yerde tekrar emsal artışına gidilmesi için ısrar edilmesinin bu hain örgütle mücadele edilmesine engel olduğu" gerekçesiyle bu kararın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden itirazen değerlendirilmesini talep etti. Buna karşın Sinan Aygün, 1 ay önceki mahkeme kararını göstererek şirketin artık tek ortaklı olduğunu belirtti. Aygün, bu emsal artışının olmasını şart koşarak karşılığında plan notlarında 32 derslikli bir okulu bedelsiz hibe olarak inşa etmeyi taahhüt etti.

Mimarlar Odası tarafından 6 Nisan 2018 günü emsalin 2,10'a yükseltilmesine karşı açılan dava sonucunda Ankara 17. İdare Mahkemesi gizli emsal artışını "şehircilik plan ve esaslarına aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.  12 Ağustos 2018'de Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Tuna döneminde  Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce verilen iptal kararını uygulayarak parselin eski imar durumuna dönmesine karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yerel mahkeme tarafından verilen iptal kararını 11 Nisan 2019 tarihinde onamıştı.

Danıştay Altıncı Daire, emsalin 2,10'a yükseltilmesinin "şehircilik plan ve esaslarına aykırı" olduğu gerekçesiyle verilen kararı onadı. Danıştay'ın kararıyla "gizli emsal artışının usulsüz ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, binanın kaçak olarak inşa edildiği" kesinleşti.

Togo Kulelerine Yıkım Kararı
Togo Kulelerine Yıkım Kararı
Togo Kulelerine Yıkım Kararı
Togo Kulelerine Yıkım Kararı

YORUMLAR
500
Togo Kulelerine Yıkım Kararı Togo Kulelerine Yıkım Kararı Ankara Büyükşehir'den Önce Öğretmenler Sonra Çocuklar İçin Oyun Eğitimi Ankara Büyükşehir'den Önce Öğretmenler Sonra Çocuklar İçin Oyun Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sinan Aygün, Ticaret, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Togo Kulelerine Yıkım Kararı - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:35 Osmaniye'de bir otomobil 10 metre yükseklikten alt geçide düştü, 3 kişi yaralandı
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 00:00:56. #1.11#
SON DAKİKA: Togo Kulelerine Yıkım Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement