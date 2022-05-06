Togo, Mali'deki geçiş süreci için arabuluculuk yapacak - Son Dakika
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Togo, Mali'deki geçiş süreci için arabuluculuk yapacak

06.05.2022 03:10
Togo, Mali'deki geçiş süreci için arabuluculuk yapacak

Togo, uluslararası toplumla Mali'deki cunta hükümeti arasında arabuluculuk rolü üstlenecek.

Togo, uluslararası toplumla Mali'deki cunta hükümeti arasında arabuluculuk rolü üstlenecek.

Togo'ya çalışma ziyaretinde bulunan Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mali ile uluslararası toplum arasında diyaloğu kolaylaştırması için Togo'dan yardım istediklerini belirtti.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey de Diop'un tweetini alıntılayarak, "Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ve Togo hükümeti Mali ile uluslararası toplum arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır." ifadesini kullandı.

Diop, daha sonra basına yaptığı açıklamada, Togo'nun deneyiminden faydalanmak istediklerinin altını çizerek, anayasal düzene dönüş için 24 aylık bir sürenin düşünülebileceğini kaydetti.

Mali'deki darbe ve yaptırımlar

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbe yapan Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyor.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçiş sürecinin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon doları aşmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Twitter, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Togo, Mali'deki geçiş süreci için arabuluculuk yapacak - Son Dakika


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