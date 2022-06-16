Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi

16.06.2022 23:55
Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi

Togo'nun kuzeyinde orduyu hedef alan terör saldırısı engellendi.

Togo'nun kuzeyinde orduyu hedef alan terör saldırısı engellendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Togo'nun Burkina Faso sınırındaki Goulingoushi mevkisinde görevli askeri birlik, kimliği belirsiz terörist gruplarca hedef alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı, askerlerce püskürtüldü.

Saldırganların hem Togo hem de Burkina Faso ordusu tarafından arandığı bilgisi paylaşıldı.

Hafta başında, Togo'nun kuzeyindeki Savanes bölgesinde artan güvenlik tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Aynı zamanda Burkina Faso sınırında yer alan Savanes'da mayısta düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

YORUMLAR
500
Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 86'ya ulaştı Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 86'ya ulaştı
Kaynak: AA

Burkina Faso, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 00:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement