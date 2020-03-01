Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Batı Afrika ülkeleri Togo ve Gine'de Müslümanlar, İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua etti.

Batı Afrika ülkeleri Togo ve Gine'de Müslümanlar, İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua etti.

Togo'nun Sokode kentindeki Nur Medresesinde bir araya gelen talebeler, Hz. Muhammed ve şehit Mehmetçikler adına kurban kesti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü Muhammed Canili, "Allah'ım, Türk ordusuna, Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İdlib'de zafer ver. Şehit düşenlere rahmet eyle. Togo Nur talebeleri daima yanınızda olacak. Allah sizi iç ve dış düşmanların şerrinden korusun." diye konuştu.

Gine'nin başkenti Konakri'deki 2. Abdülhamit Camii'nde toplanan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'na (İDDEF) bağlı medresenin öğrencileri de Türk ordusunun İdlib'de zaferi için dua etti.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i hatmetmelerinin ardından, Allah'tan Türk ordusuna yardım diledi.

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

İdlib, Gine, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:33 Kaynak: AA
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