Togolu Mathieu Dossevi, Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarında son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil siyahlı kulüp, transfer çalışmalarına devam ederken son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Togolu futbolcu Mathieu Dossevi, 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Denizlispor'da oynayacak olan 1,74 boyundaki sağ kanat oyuncusu Dossevi, bugüne kadar 370 maça çıkarak 43 gol attı ve 60 asist gerçekleştirdi. - DENİZLİ