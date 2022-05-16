TOGÜ'de 3. Tıp Öğrenci Kongresi yapıldı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 3. Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Dr. Resulhan Karabağ yaptığı açılış konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle ertelenen kongrenin üçüncüsünün yapıldığını ifade ederek kongre temasının "Tıpta Disiplinler Arası Yaklaşım" olarak belirlendiğini aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ise üniversitelerinin kuruluşunun 30. yılı olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte üniversitemiz büyük ilerleme kaydetti. Üniversitemiz uluslararası derecelendirme kuruluşlarındaki başarılarıyla bölge, ülke ve uluslararası alanda saygın bir üniversite. Tıp Fakültemiz 2001 yılından itibaren büyük ilerlemeler kaydetti. Binlerce mezunumuz ülkemizin dört bir yanında görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan da şunları kaydetti:

"Tıp Fakültesi öğrencilerinin araştırmaya teşvik edilmesi amacıyla bir araya geldik. Tıp öğrencilerinin kongre düzenlemelerini ve kongrelere katılımlarını destekliyoruz. Bu kongreler aracılığıyla hem tıp alanındaki son gelişmeleri hem de yenilikleri takip ediyoruz. Öğrenciler kendilerini mesleki anlamda geliştiriyor."

Kongre bugün yapılacak sunumlarla sona erecek.