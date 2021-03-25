TOGÜ'de çevrimiçi Uluslararası İmam Matüridi Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Uluslararası İmam Matüridi Çalıştayı çevrimiçi gerçekleştirildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yaptığı konuşmada, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Salgın nedeniyle çalıştayı çevrimiçi yaptıklarını anlatan Şahin, "Ortalama bir Türk insanı aslında İslamı yaşarken İmam Mansur Maturidi'nin görüşlerinden istifade ederek hayatını sürdürmektedir. Dolayısıyla İmam Mansur Maturidi'nin İslam dünyasında ortaya koymuş olduğu fikirleri bizim kültürümüzle İslam kültürünün yoğurulmasında çok önemli katkılar sağlamıştır." dedi.

İmam Mansur Maturidi'nin görüşlerinin sosyal dünyaya, yönetime, insanlar arası ilişkilere ve sosyal hayata çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Şahin, şöyle devam:

"Zamanında ciddi problemler olarak ortaya konulan sorunlar İmam Mansur Maturidi'nin görüşleri ile izah edilmiş ve sosyal yapı rahatlatılmış, günümüze kadar da bunların etkisi devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle Maturidilik konusunda çalışmaların teşvik edilmesi hususunda bizleri destekliyor. Ülkemizde sık sık bu konu gündeme geliyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde biz de üniversitemizde akademisyenlerin ve öğrencilerimizin katılımıyla İmam Mansur Maturidi ve onun görüşlerinin günümüze aksettirilmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda bir çalıştay yapmayı düşündük. Bunun ürünlerini de bu çalıştayda almayı ümit ediyoruz, hedefliyoruz."

Rektör Şahin, Vali Ozan Balcı'ya, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na İslami İlimler Fakültesi Dekanına, çalıştay koordinatörü ve bilim kurulu başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.