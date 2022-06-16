TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika
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TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

16.06.2022 15:55
TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, TOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlendi.

Öğretim görevlileri Nagehan Akgül, Filiz Ünser, Mehmet Şaban Akgül, Gülsüm Mollahüseyinoğlu ile Çocuk Gelişimi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan şenliğe okul öncesi öğrenimi gören 3-6 yaş grubunda 800 çocuk katıldı.

Şenlik, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. İbrahim Özbay ve Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş tarafından da takip edildi.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika
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