Şenlik, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe , Prof. Dr. İbrahim Özbay ve Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş tarafından da takip edildi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOGÜ'de çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika

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