TOGÜ'de eğitim aile sağlığı merkezi açıldı - Son Dakika

TOGÜ'de eğitim aile sağlığı merkezi açıldı

Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim aile sağlığı merkezi açıldı.

Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim aile sağlığı merkezi açıldı. TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsündeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin eğitim aile sağlığı merkezinin oldukça faydalı olacağını belirtti. Öğrenci ve çalışanların tamamına aile hekimliği hizmeti sağlanacağını, çalışanların ve öğrencilerin aile hekimliği için eğitim ve aile sağlığı merkezine kayıtlarını aldırmalarını istedi. Sağlık İl Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, teorik eğitimler sonrası eğitim aile sağlığı merkezlerinde pratik eğitimlerin verildiğini ifade ederek merkezin üniversite bünyesinde bulunmasının artılarının olduğunu söyledi. Daha sonra eğitim aile sağlığı merkezi açıldı.

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