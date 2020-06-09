TOGÜ'de şarkı yarışması yapıldı - Son Dakika

TOGÜ'de şarkı yarışması yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi. "Bu Ses TOGÜ TÖMER" yarışmasına TOGÜ TÖMER Türkçe kurslarında A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde öğrenim gören 6 ülkeden 16 öğrenci katıldı. Yarışmada, en iyi ses ödülünü Kamerun'dan Tiomela Elisabeth Diane kazandı. En iyi tarz ödülünü Kamerun'dan Abdulaziz Salihou, en iyi yorum ödülünü Kamerun'dan Zoulkif Kahapit, en çok beğeni ödülünü İran'dan Amirmasad Zarei kazandı. Juri özel ödülüne ise Afganistan'dan Jahanga Wazırı, Somali'den Muhammed Nur Muhammed, Suriye'den Amar Darauich ve Somali'den Anisa Mohamud Mohamed layık görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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