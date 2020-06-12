TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan kura çekilişine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, genel sekreter ve daire başkanları katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaklaşık 610 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanesi olduğunu belirterek, "Verdiği hizmet ile personel sayısını kıyasladığımızda ciddi miktarda personel ihtiyacımız söz konusudur. Bütün personelimizle yüksek kalitedeki 3. derece sağlık hizmetini tüm halkımıza sunmaya çalıştık. Kovid-19 salgını ülkemizde görüldüğü günden itibaren özellikle üniversite hastaneleri yüksek reaksiyon göstermek suretiyle hastalığın öğrenilmesi, onunla ilgili çalışmalar yapılması, yüksek düzeyde sağ kalım sağlamak üzere çok büyük hizmetler verdi." dedi.

Sürekli işçilerin kuralarını çektiklerini dile getiren Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite hastanelerimize sağlık personeli istihdamı konusunda destek verdi. Verilen kadrolar sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 100 kadro almak istiyorken, bize tahsis edilen kadro sayısı 306. Dolayısıyla hayallerimizin ötesinde bir kadro sağlamak suretiyle yüksek kalitede sağlık hizmeti vermemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tokat 5. Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin tüm süreci, kesintisiz olarak üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.