TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan kura çekilişine rektör yardımcıları, genel sekreter ve daire başkanları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş yaptığı açıklamada, "Haziran ayında yapılan kura çekilişi ile 146 sürekli işçi Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın kararı ile Üniversitemizde 20 adet sürekli işçi alımına izin verilmesiyle bugünkü kuramızı gerçekleştiriyoruz. Rektörlük olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese milletimiz adına, kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bugün burada güvenlik, temizlik ve bakım onarım hizmetleri için çeşitli unvanlarda 19'u Tokat merkez, biri Almus ilçemizde olmak üzere 20 sürekli işçi kurası gerçekleştireceğiz. Sürekli işçi alımı için toplamda 2 bin 378 kişi başvurmuştur. Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listeler baz alınmak sureti ile sözlü sınava katılmak üzere açık iş sayısının 4 katı asıl liste olarak noter kura çekimi ile belirlenecek olup, ayrıca kura ile aynı sayıda yedek adayın isimleri belirlenecektir. Kura çekilişimizin milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Tokat 5. Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin tüm süreci, kesintisiz olarak üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.