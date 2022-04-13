TOGÜ'de tasavvuf konseri verildi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Muhibban Dini Musiki Topluluğu Ramazan Konseri gerçekleştirildi.
İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda Muhibban Dini Musiki Topluluğu Ramazan Konseri verildi. Konser sonrası Tokat Ali Paşa Camisi müezzini Hafız Akif Kılıç, Kur'an-ı Kerim okudu.
Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ramazan gününde konser düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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