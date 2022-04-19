TOGÜ'de "Taşrada tiyatro yapmak" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 30. yıl etkinlikleri kapsamında "Taşrada tiyatro yapmak" söyleşisi gerçekleştirildi.

TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen söyleşiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve tiyatro sanatçısı Kemal Atangür, öğrenim hayatı, tiyatroya başlama süreci ve Tokat özelinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Atangür, "38 yıl tiyatro yaptım. 24 yıl aralıksız Karagöz oyununu devam ettirdim. Kurmuş olduğum oda tiyatrosu Türkiye'de türünün ilk örneklerinden biriydi. Tiyatroya gönülden bağlandım. Yakın gelecekte yeni oyunumu sergileyeceğim." dedi.

Söyleşi sonrası Atangür'e hediye ve teşekkür belgesi sunuldu.