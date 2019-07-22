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TOGÜ'de Türkçe yaz okulu

59 dakika önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Türkçe yaz okulu açıldı.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Türkçe yaz okulu açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in Bosna Hersek Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin muhtelif üniversitelerinde Türkoloji eğitimi görmekte olan öğrencilerin TOGÜ'de eğitim verilmesi konusunda talepte bulundu.
Talebi karşılamak için üniversitede gerekli hazırlıklar yapıldı ve öğrencilerin resmi kabulü gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Zenica, Mostar, Saray Bosna ve Tuzla üniversitelerinde okuyan 40 öğrenci Tokat'a geldi.
Bu öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlamak ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla üniversitede, TÖMER tarafından verilen eğitimler başladı.
15 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında 4 hafta süreyle 40 öğrenciye verilecek eğitimler kapsamında, öğleden önce teorik dersler işleniyor, öğleden sonra ise sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılıyor.
Bünyamin Şahin, Gaziosmanpaşa, Saraybosna, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:16 Kaynak: AA
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