TOGÜ İHAGER takımı şampiyon oldu - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İHAGER Takımı, bu yıl Gaziantep'te yapılan 5. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda şampiyon oldu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Allaben Göleti'nde yapılan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 101 üniversite takımı katıldı. TOGÜ İHAGER Takımı, yarışmada birinciliği elde etti.

Dr. Öğretim Üyesi Levent Gökrem'in danışmanlığında Mekatronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi İbrahim Duman ve Mekatronik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hatice Hakyemezoğlu'nun oluşturduğu İHAGER Takımı, geliştirdikleri BORAN-2 isimli İHA ile birinciliğe ulaştı.

İHAGER Takımı, geçen yıl ise mansiyon ödülü kazanmıştı.