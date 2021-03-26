TOGÜ MTAL'de kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak - Son Dakika

TOGÜ MTAL'de kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak

26.03.2021 16:03
TOGÜ MTAL'de kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında 23 Haziran 2020'de imzalanan protokol kapsamında kurulan ve Türkiye'deki ilk tarım temalı meslek lisesi olan TOGÜ MTAL Ar-Ge merkezinde, iki önemli projenin tanıtım toplantısı yapılarak taraflar arasında sözleşme imzalandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, burada yaptığı konuşmada, kompost üretim tesisi ve biyolojik ajan üretimi ile ilgili iki projenin imzasını atacaklarını söyledi.

Kompost üretim tesisinin üniversitenin sıfır atık projesinin bir parçası olacağını anlatan Şahin, "Katı atık tesisini de yapacağız. Üniversitemiz dünyadaki çevreci üniversiteler arasında 412. sırada yer alıyor. Bu sıralamada 200'lere inmeyi planlıyoruz. Bunun için sıfır atık projesi, suların tahliye edilmesi ile ilgili bir projemiz var. Ayrıca güneş enerjisi santralimiz bu ay içinde ihaleye çıkıyor. Yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğimizin yüzde 40'ına yakınını üreteceğiz. Bütün bunlar bize puan getiriyor. Bir bütün olarak düşündüğümüzde hem eğitim öğretim anlamında ciddi işbirliğimiz oluyor hem de üniversitemizin dünyada görünürlüğü artmış oluyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise öğrencilerin kampüs içinde Tarım Lisesinde okumalarının büyük şans olduğunu, aldıkları nitelikli eğitimle bir üst öğrenime geçebileceklerini ifade etti.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz, TOGÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Hakan Polatcı ve Fatih Polat, proje yürütücüleri Prof. Dr. Yusuf Yanar, Dr. Öğretim Üyesi Levent Gökrem'in yanı sıra projelerde görev alacak diğer öğretim üyeleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGÜ MTAL'de kompost üretim ve biyolojik ajan tesisi açılacak - Son Dakika


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