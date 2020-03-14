TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman: "Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman: 'Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde... - Son Dakika

TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman: "Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde...

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, "İnsanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli." dedi.

TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, "İnsanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli." dedi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma alanının mikrobiyal teknoloji ve temel mikrobiyoloji olduğunu söyledi.

Koronavirüsün dünyada ilk defa 1965 yılında ortaya çıktığını bildiren Karaman, "Koronavirüsün insanlarla ilgili 21 farklı türünün olduğu tespit edilmiş. Virüslerin kimyasal tedavileri yok. Bakterilere ve mantarlara karşı kullandığımız antibiyotik antifungal gibi kimyasal madde yok. Virüs ile mücadelenin bir tek yolu var, o da aşı tekniği ile bu işin üstesinden gelinebilir." diye konuştu.

Hızlı yayılım göstermesi nedeniyle virüsün ciddi mutasyon geçirdiğini düşündüğünü dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Bu virüsün bu kadar hızlı yayılması, bugüne kadar görülmüş bir vaka değil. Bu nedenle temizliğe dikkat edilmesi önem taşıyor. Kirli iken gözümüze, ağzımıza, kulağımıza, burnumuza asla elimizi ulaştırmamamız gerekir. Ellerin temizliği ve hijyeni oldukça kıymetli. Ellerin günde 4-5 defa yıkanmasında ciddi fayda var. Özellikle kronik hastalığı bulunan, bağışıklık sisteminde problemi olan ve yaşlı insanlarda koranavirüsün etkisinin fazla olduğu bilim insanları tarafından tespit edilmiş."

Karaman, bir virüsün enfeksiyon süresinin 6 ila 7 gün olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mutasyona uğramamış olsaydı, 6-7 günde bu enfeksiyon bitiyordu. Her gribal enfeksiyonun arka planında yüzde 71 bu virüsten var ama bu kadar ölümcül olmamıştı. Bugünkü virüsün mutasyona uğramış olması, durumu ölümcül noktaya getirdi ama insanlarımızı tedirgin etmeye gerek yok. Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde enfeksiyon korkutucu değil ama elbette tehlikeli. Sağlık Bakanlığınca yapılan karantina uygulamaları, hastalığın yayılmasını önledi. Bu da yeni hastaların oluşmasına sebep olmayacak."

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karaman, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:21 İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
16:20 KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor
16:19 Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor (2)
16:19 Yeni Cami dezenfekte edildi
16:18 Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman: "Beslenme ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]