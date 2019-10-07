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Son Dakika Güncel TOGÜ Pakistan'a öğrenci gönderecek

TOGÜ Pakistan'a öğrenci gönderecek

1 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan IMSciences Yönetim Bilimleri Üniversitesi ve Iqra National Üniversitesi ile Erasmus+, Mevlana ve MoU protokolü imzaladı.

TOGÜ Pakistan'a öğrenci gönderecek, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan IMSciences Yönetim Bilimleri Üniversitesi ve Iqra National Üniversitesi ile Erasmus+, Mevlana ve MoU protokolü imzaladı.

TOGÜ'de yapılan protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Pakistan'da eğitimlerine devam eden bu iki güzide üniversite ile anlaşma yapmanın hem üniversiteleri hem de iki üniversite açısından son derece güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Şahin, "Üniversitemiz ile Iqra National Üniversitesi ve IMScienses Yönetim Bilimleri Üniversitesi arasındaki bağlarımız daha da güçlenecek, birçok etkinlik ve projelerde işbirliği içinde olacağız." dedi.

Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan ve IMSciences Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani ise, protokolün gerek kendileri gerekse Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi açısından son derece güzel olduğunu ve 3 üniversitenin birlikte önemli projelere imza atacaklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Şahin, Prof. Dr. Farzand Ali Jan ve Prof. Dr. Ghani protokolü imzaladı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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