TOGÜ Rektörü Şahin Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Şahin Azerbaycan'ı ziyaret etti

16.03.2022 15:14
TOGÜ Rektörü Şahin Azerbaycan'ı ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Azerbaycan'a ziyarette bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Azerbaycan'a ziyarette bulundu.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı büyükelçilik binasında ziyaret eden Şahin, Türkiye ve Azerbaycan Meclis başkanları onursal başkanlığında 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak INCSOS VII Bakü Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve TBMM Baş Müşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt da iştirak etti.

Rektör Şahin, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Prof. Nesibe Gafarova'yı makamında ziyaret ederek, Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) ve Bakü Devlet Üniversitesini de ziyaret etti.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bünyamin Şahin, Azerbaycan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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