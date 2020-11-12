TOGÜ Rektörü Şahin'den ziyaretler - Son Dakika

TOGÜ Rektörü Şahin'den ziyaretler

12.11.2020 16:29
TOGÜ Rektörü Şahin'den ziyaretler, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Retörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlerini ziyaret etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Retörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlerini ziyaret etti.

Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette her iki üniversitenin rektörleri ile fikir alışverişinde bulunan Şahin, Yıldız ve Kul'a çalışmalarında başarılar diledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi, Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGÜ Rektörü Şahin'den ziyaretler - Son Dakika


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