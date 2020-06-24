TOGÜ ve İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitede düzenlenen protokol imza töreninde, İŞKUR ile daha önce de çalışma yaptıklarını söyledi.

Üniversitede açılan İŞKUR bürosu ile mezun olacak öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını, geleceklerini en doğru şekilde yönlendirilmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bu sene de İŞKUR Müdürlüğümüzle kendi bünyelerinde açtıkları iş kulübü ile alakalı protokol imzalıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ise protokol ile mezun öğrencilerin geleceklerini garanti altına almak, onları doğru alanlara yönlendirmek, okulları bittiğinde işsizlik sorunlarını en aza indirmek istediklerini dile getirerek, Türkiye genelinde yeni faaliyete geçen iş kulüplerinin bu konuda öğrencilere destek olduğunu ifade etti.

Daha sonra iş birliği protokolü, Şahin ile Fındık arasında imzalandı.