Son Dakika Haberleri: Tohm Atletiklerinden Büyük Başarı

Tohm Atletiklerinden Büyük Başarı

43 dakika önce

2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde yapılan Avrupa Kulüpler Arası Kros Şampiyonasında TOHM Atletizm Kayseri sporcuları büyük başarı sergiledi.

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2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde yapılan Avrupa Kulüpler Arası Kros Şampiyonasında TOHM Atletizm Kayseri sporcuları büyük başarı sergiledi.

365 atletin mücadele ettiği Şampiyonada Türkiye'yi 5 takım temsil ederken, şampiyonaya Kayseri'den Ahmet Mutlu, Ayşe Ecer, Tayyip Arslan ve Ömer Amaçtan U-20 Gençler kategorisinde mücadele ettiler. Ayşe Ecer, 4 km'lik parkurda takım olarak yarışarak Avrupa Şampiyonu olurken, 6 km'lik parkurda bireysel olarak yarışan Ömer Amaçtan Avrupa Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Spor
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