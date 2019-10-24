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TOHM meyve vermeye başladı!

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 22 kentte 22 branşı kapsayan projeyle olimpik sporcu yetiştirmek.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 22 kentte 22 branşı kapsayan projeyle olimpik sporcu yetiştirmek. Kasapoğlu, "TOHM'da yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Daha güzel başarılara da imza atacağımıza inancım tam. Bunun işaretleri var. Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bir değil, pek çok branşta güzel bir yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. İnşallah Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız" dedi.


AYRICALIKLI HİSSETME


TOHM'un etkisine dair yapılan ankete katılan sporcular da projenin Türk sporunu geleceğe taşıyacak çok önemli bir çalışma olduğunda hemfikir oldu. TOHM Genel Değerlendirme Raporu'na göre sporcular, TOHM sporcusu olmayı ayrıcalıklı bir çerçevede değerlendiriyor. TOHM'da aldıkları eğitim ile antrenman ve yarışma performanslarının arttığını, bu proje kapsamında kendileriyle ilgilenen bütün teknik ekipten de memnun olduklarını ifade ettiler. Raporda ayrıca antrenörlerin sporcuların hedeflerine yönelik ilerleyişlerini takip ettikleri, uzun vadeli hedefler belirlemelerinde yardımcı oldukları da ortaya çıktı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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