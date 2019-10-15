Son Dakika Haberleri: TOHM sporcularından Eskici'ye ziyaret
Son Dakika Spor TOHM sporcularından Eskici'ye ziyaret

TOHM sporcularından Eskici'ye ziyaret

55 dakika önce

Ankara TOHM'dan Kayseri TOHM'a geçiş yaparak Antrenör Corrado Rosso nezaretinde çalışmalarını sürdüren TOHM Yüzme Sporcularımız Nida Eliz Üstündağ ve Ege Başer Yüzme Koordinatörü İsmail Alsaç ile birlikte Çekya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına Hazırlık turnuvası öncesi İl Müdürü...

TOHM sporcularından Eskici'ye ziyaret, System.String[]

Ankara TOHM'dan Kayseri TOHM'a geçiş yaparak Antrenör Corrado Rosso nezaretinde çalışmalarını sürdüren TOHM Yüzme Sporcularımız Nida Eliz Üstündağ ve Ege Başer Yüzme Koordinatörü İsmail Alsaç ile birlikte Çekya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına Hazırlık turnuvası öncesi İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek yarışma hakkında Eskici'ye bilgi verdiler.


Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota almak olduğunu söyleyen sporcular desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür ettiler.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise Sporculara güveninin sonsuz olduğunu belirterek yarışmalarda sporcularımıza başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otogaza 6 kuruş zam geldi
Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOHM sporcularından Eskici'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]